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    Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'na itirazlar durdu

    Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'na itirazlar durdu

    Ağaçların kesileceği iddia edilerek karşı çıkılan projeye itirazlar İBB'deki değişimin ardından son buldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2020 - 21:09
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    Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'na itirazlar durdu

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 2017 yılında büyük bir hazırlığın ardından harekete geçti ve Rumelli Hisarüstü'nden Aşiyan'a Füniküler hattının inşaatına başladı.

    Bölgede trafiği azaltacak ve ulaşıma nefes aldıracak proje o dönem oldukça ses getirdi.

    800 metrelik hattın Levent-Hisarüstü Metro hattı ile entegre edilmesi planlandı.

    YAPTIRMAYIZ DİYENLER OLDU

    Projeye başlanması itirazları da beraberinde getirdi.

    O dönem Aşiyan Parkı'nda ağaçların kesileceği iddia edilerek eylemler yapıldı, sosyal medyada gruplar halinde İBB üzerinde baskı kuruldu.

    Ağaçların kesilmeyeceği taşınacağı açıklansa da çeşitli meslek odaları projenin durmasını istedi.

    İBB YÖNETİMİ DEĞİŞİNCE...

    Aradan geçen dönemde İBB el değiştirdi.

    "İstanbul'u metro ağlarıyla örüyoruz" sloganıyla Ekrem İmamoğlu'nun imzası projenin çevresine yerleştirildi.

    Projeye karşı çıkanlar da büyük bir sessizlik içine girdi.

    ESKİ HALİ;

    Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'na itirazlar var haberi

     

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