Hisse senedi almak caiz midir? Diyanete göre borsada hisse alım-satımı..

Borsa'ya girmeyi düşünen yatırımcılar 'Borsa haram mı' sorusunun yanıtını arıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 'Borsa’da açığa satış işlemi yapmak caiz midir?' sorusuna yanıt verdi.

Binlerce kişi "Borsa haram mı" sorusunun yanıtını arıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Diyanet açıklamasında hisse senedi alıp satmanın caiz olmadığını belirtti.

Peki borsa haram mı caiz mi? İşte detaylar..

BORSA HARAM MI? HİSSE SENEDİ CAİZ MİDİR?

Hisse senedi bir şirketin anaparasının eşdeğer parçalarından biri. Bir şirkete ait hisse senedini satın alan kişiler o şirketin ortakları arasına katılırlar. Hisse senedi, şirket ile hisse sahibi arasındaki özel ilişkiyi ifade eder.

Borsadaki hisseleri bloke edecek ve hayali satışlarda borsada spekülatif dalgalanmalara yol açacak olan satışlar dinen sakıncalıdır. Ve insanı aldatmaya, ekonomiyi sahte hamlelerle sıkıntıya sokmaya götürür. Böyle bir faaliyet masum bir borsa alışverişi ile aynı kategoriye giremez.

Temel itibariyle dine aykırı ticaret yapan müessese ve kuruluş ile kurumların hisse senetlerini almak ve satmak, yine tamamıyla faize odaklanmış olan hisselerin de alım ve satımını yapmak caiz değildir.