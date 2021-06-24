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    Hız ihlali yapan avukatın trafik cezasına iptal kararı

    Hız ihlali yapan avukatın trafik cezasına iptal kararı

    Avukata kesilen para cezası, duruşmaya yetişmeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 14:01
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 14:06
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    Bilecik'te avukata kesilen trafik cezasına iptal kararı kamuoyunun gündemine oturdu.

    İlde Y.Ö. isimli bir avukat mahkemedeki davasına yetişmek için trafikte hız ihalali yaptı. Daha sonra avukat, hız ihlalinden dolayı trafik şubeden para cezasına çarptırıldı.

    Para cezası sonrası avukat cezanın iptali için Bozüyük Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

    KAMU GÖREVİ GEREKÇESİYLE CEZA İPTAL EDİLDİ

    Bozüyük Sulh Ceza Hakimliği tarafından “avukatın kamu görevi nedeniyle duruşmasına yetişebilmek amacı ile ihlali yaptığı ve hakkaniyet gereği” gerekçeleriyle iptal edildi.

    GEREKÇELİ KARAR ŞU ŞEKİLDE;

    Hız ihlali yapan avukatın trafik cezasına iptal kararı #1

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