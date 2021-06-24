Hız ihlali yapan avukatın trafik cezasına iptal kararı

Avukata kesilen para cezası, duruşmaya yetişmeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edildi.

Bilecik'te avukata kesilen trafik cezasına iptal kararı kamuoyunun gündemine oturdu.

İlde Y.Ö. isimli bir avukat mahkemedeki davasına yetişmek için trafikte hız ihalali yaptı. Daha sonra avukat, hız ihlalinden dolayı trafik şubeden para cezasına çarptırıldı.

Para cezası sonrası avukat cezanın iptali için Bozüyük Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

KAMU GÖREVİ GEREKÇESİYLE CEZA İPTAL EDİLDİ

Bozüyük Sulh Ceza Hakimliği tarafından “avukatın kamu görevi nedeniyle duruşmasına yetişebilmek amacı ile ihlali yaptığı ve hakkaniyet gereği” gerekçeleriyle iptal edildi.

GEREKÇELİ KARAR ŞU ŞEKİLDE;