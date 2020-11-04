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- Hız sınırını aşma cezası ne kadar? 2021 yılı trafik cezaları ne kadar olacak?
Hız sınırını aşma cezası ne kadar? 2021 yılı trafik cezaları ne kadar olacak?
- Haber Merkezi
- 04.11.2020 - 15:24
- Güncelleme : 04.11.2020 - 15:27
Yüzlerce vatandaş neredeyse her gün trafik cezalarıyla ilgili araştırma yapıyor. Trafik cezaları ne kadar, trafik cezamı nasıl sorgularım gibi sorulara arama motorlarında yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...
TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK 2021?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı TÜFE enflasyon rakamları sonrasında 2021 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı rakamı netleşti.
Enflasyon verilerine göre yeniden değerlemede referans oran yüzde 9.11 oldu. Dolayısıyla, 2021 yılında vergi harç ve cezalara yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor.
HANGİ CEZALAR 2021 NE KADAR OLACAK?
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Emniyet kemeri kullanmamak, 132 TL'den 144 TLye
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Hız sınırını yüzde 10-30 aşmak, 288 TL'den 314 TL'ye
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Hız sınırını yüzde 30-50 aşmak, 598 TL'den 652 TL'ye
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Hız sınırı yüzde 50'den fazla aşmak , 1.228 TL'den 1.340 TL'ye
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Kırmızı ışıkta geçmek, 288 TL'den 314 TL'ye
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Park yasağına uymamak, 132 TL'den 144 TL'ye
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Cep telefonuyla konuşmak, 288 TL'den 314 TL'ye
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Araçtan bir şey atmak, dökmek, 132 TL'den 144 TL'ye
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Alkollü araç kullanmak (birinci defa) 1.228 TL'den 1.340 TL'ye
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2.defa alkollü yakalanmak 1.539 TL'den 1.679 TL'ye
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3. defa alkollü yakalanmak 2.473 TL'den 2.698 TL'ye
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Uyuşturucu madde alarak kullanmak 6.333 TL'den 6.910 TL'ye
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Makas atmak, 1.228 TL'den 1.340 TL'ye
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Hurdaya çıkarılmış aracı sürmek 2.473 TL'den 2.698 TL'ye
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Tescil belgesini bulundurmamak, 112 TL'den 122 TL'ye
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Plakanın okunmasını engellemek, 505 TL'den 551 TL'ye
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Aracı plakasız kullanmak, 2.081 TL'den 2.270 TL'ye
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Sahte plaka takmak, 6.129 TL'den 6.687 TL'ye
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Araca yazı yazmak, resim, bayrak takmak, 132 TL'den 144 TL'ye
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Muayenesiz araç kullanmak, 288 TL'den 314'TL'ye
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Ehliyetsiz araç kullanmak, 2.473 TL'den 2.698'TL'ye
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Ehliyeti yanında bulundurmamak, 288 TL'den 314 TL'ye