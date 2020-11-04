Hız sınırını aşma cezası ne kadar? 2021 yılı trafik cezaları ne kadar olacak?

Hız sınırını aşma cezası ne kadar? 2021 yılı trafik cezaları ne kadar olacak?

2021 yaklaşırken yeni trafik cezaları 2021 yılında ne olacak sorusu da gündemi meşgul etmeye başladı. TÜİK'in verilerine göre 2021 yılında trafik cezaları için uygulanacak rakamlar belli oldu.

Yüzlerce vatandaş neredeyse her gün trafik cezalarıyla ilgili araştırma yapıyor. Trafik cezaları ne kadar, trafik cezamı nasıl sorgularım gibi sorulara arama motorlarında yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...

TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK 2021?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı TÜFE enflasyon rakamları sonrasında 2021 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı rakamı netleşti.

Enflasyon verilerine göre yeniden değerlemede referans oran yüzde 9.11 oldu. Dolayısıyla, 2021 yılında vergi harç ve cezalara yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor.

HANGİ CEZALAR 2021 NE KADAR OLACAK?