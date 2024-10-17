Hizbullah, İsrail askerleriyle çatıştı!

AA
İsrail tarafından Gazze'de başlatılan katliamların ardından Hizbullah'tan da karşılık gelmeye başladı.
HİZBULLAH, İSRAİL ASKERLERİYLE ÇATIŞTI
Son olarak Hizbullah mensuplarının Nebatiye vilayetinin El-Kavzah beldesinde sınırın sıfır noktasında İsrail askerleriyle çatıştığı belirtildi.
Hizbullah, çatışmalarda İsrail askerlerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu
FÜZEYLE HEDEF ALINAN İSRAİL ASKERİLERİNE DARBE
Meydana gelen çatışmalarda, füzelerle hedef alınan İsrail askerlerinin öldürüldüğü ve yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada ölen ve yaralanan İsrail askerlerinin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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