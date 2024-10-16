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İHA

Hizbullah, İsrail'in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına karşılık olarak yeni bir misilleme gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Safed kenti hedef alınarak bir dizi füze saldırısı düzenlendi.

HİZBULLAH, İSRAİL'E 50 FÜZELİ MİSİLLEME

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de Lübnan’dan yaklaşık 50 füzenin fırlatıldığını doğruladı. Füze saldırılarının bir kısmı hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Safed Belediyesi, bir füzenin bir evin bahçesine isabet ederek maddi hasara yol açtığını, ayrıca sığınaklara kaçmaya çalışan iki kişinin hafif yaralandığını açıkladı.