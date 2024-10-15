Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Lübnan'da Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki kara savaşı giderek şiddetleniyor.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Ayta eş-Şaab kasabasında "Merkava" model 3 tankın güdümlü füzelerle vurulduğu belirtildi.

TANKLARDAKİ ASKERLERİN ÖLDÜĞÜ VE YARALANDIĞI BELİRTİLDİ

Açıklamada, alev alan tankların içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi ancak sayı verilmedi.

Hizbullah unsurlarının, ayrıca işgal altındaki Şeba Çiftlikleri ile Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruvaysat el-Alem'de İsrail askerlerini füze salvosuyla hedef aldığı kaydedilen açıklamada, Nebatiye ili Merkaba kasabası, sınırdaki Hillet Verde bölgesi ve El-Manara yerleşiminde de İsrail güçlerinin top atışlarıyla hedef alındığı bildirildi.