Hizbullah, Nasrallah'ın halefi Safiyuddin'in öldürüldüğünü doğruladı

İHA

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir İsrail hava saldırısında Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın potansiyel halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğünü doğruladı.

İSRAİL, SAFİYUDDİN'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

İsrail ordusu, Safiyuddin'in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh bölgesine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Aynı saldırıda Hizbullah'ın istihbarat birimi başkanı Hüseyin Ali Hazima'nın da öldürüldüğü belirtilmişti.

Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de yine Dahiyeh'deki bir İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından, Haşim Safiyuddin'in Hizbullah liderliği için adı ön plana çıkmıştı.