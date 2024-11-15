Hizbullah, Tel Aviv'deki askeri üssü hedef aldıklarını duyurdu

AA

İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına Hizbullah’tan bir misilleme daha geldi.

NİTELİKLİ FÜZE İLE HEDEF ALINDI

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Tel Haim askeri üssünün “nitelikli füzeler” ile hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusunun askeri istihbarat bölümüne ait olduğu belirtilen üssün, Lübnan sınırına yaklaşık 120 kilometre mesafede olduğu kaydedildi. Saldırıya ait bir görüntü Hizbullah’a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.