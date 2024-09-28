Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine gelecek en güçlü isim: Haşim Safiyuddin İsrail tarafından öldürülen Hasan Nasrallah'ın kuzeni ve Kasım Süleymani'nin dünürü olan Haşim Safiyuddin, Hizbullah'ın başına geçecek en güçlü isim olarak görülüyor.

Haber Merkezi

İsrail Ordusu, dün gece Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik bir hava saldırısı düzenledi.

Saldırının ardından İsrail istihbarat servisleri tarafından dün gece saatlerinde de Nasrallah’ın ölümüne ilişkin iddia gündeme gelmiş, Hizbullah bu haberi yalanlayarak, Nasrallah’ın güvende olduğunu açıklamıştı.

Bugün ise İsrail ordusunun dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın ana karargahına gerçekleştirdiği saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü iddiası doğrulandı.

NASRALLAH'IN ÖLÜMÜ DOĞRULANDI

Hizbullah Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, 64 yaşındaki Nasrallah'ın dün Beyrut'un güneyine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Hizbullah düşmanla mücadeleyi, Gazze ve Filistin'e desteği, Lübnan ile kararlı ve onurlu halkını savunmasını sürdürecek" denildi.

Hasan Nasralllah'ın ölümünün doğrulanmasının ardından Hizbullah'ın bu suikaste nasıl karşılık vereceği belirsizliğini koruyor.

Bir diğer yandan da Nasrallah'ın ölümü sonrası Hizbullah'ın yeni liderinin kim olacağı sorusu da akıllarda.

HİZBULLAH'IN YENİ LİDERİ OLMASI BEKLENİYOR

Nasrallah'ın ölümünden sonra örgütün başına geçmesi beklenen isimlerin başında ise Haşim Safiyuddin geliyor.

Safiyeddin, Hizbullah’ın siyasi işlerini yöneten "Cihad Konseyi’nin" bir üyesi.

Öte yandan 1964 yılında Güney Lübnan'ın kıyı kenti sur yakınlarındaki bir köyde, köklü bir din adamı ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi.

SALDIRIDAN SAĞ KURTULDU

Grubun eğitim sistemini ve terörizmin finansmanı için yatırım kolu da dahil olmak üzere finanslarını denetliyor.

Cuma günü terör örgütünün yeraltı sığınağına düzenlenen İsrail saldırısından sağ kurtulduğu bildirildi.

HİZBULLAH'IN ÖNEMLİ NOKTALARINI YÖNETTİ

Son otuz yıldır Hizbullah'ın eğitim sistemi ve yabancı yatırımlar da dahil olmak üzere sivil operasyonlarının günlük ve hassas tüm yönlerini denetledi ve stratejik konuları Nasrallah'a bıraktı.

Lübnan'da, Arap dünyasında, Afrika'da, Avrupa'da ve Kuzey ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren bir yatırım grubuna başkanlık ediyor.

2017'DE ABD TERÖR LİSTESİNE GİRDİ

Safiyuddin'in Hizbullah'ın askeri kanadıyla da yakın bağları var ve 2017'den beri abd terör listesinde yer alıyor.

Son olarak ise Safiyuddin, Hasan Nasrallah'ın anne tarafından kuzeni ve kardeşi Hizbullah'ın İran temsilcisi.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN DÜNÜRÜ

Ayrıca Safiyuddin'in oğlunun ise Kasım Süleymani'nin damadı olduğu biliniyor.

Safiyuddin'in Lübnan ile sınırlı olmayan ilişkileri doğrultusunda Kum'daki çalışmaları ve Yüksek Şii İslam Konseyi üyesi Seyyid Muhammed Ali Al-Amin'in kızı ile evliliği de kendisini İran'la bağlantılandıran unsurlar arasındaydı.

Ayrıca oğlu Rıza'nın 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Lideri Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani ile evlenmesiyle bu ilişkileri daha da güçlendi.