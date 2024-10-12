İHA
İsrail'in Lübnan'da başlattığı bombardımanın ardından Lübnan’daki Hizbullah Hareketi karşılık vermeye devam ediyor.
DRONLU SALDIRI
Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail’in başkenti Tel Aviv’e dronlu saldırı düzenlerken, bir dron Herzliya kentindeki binaya isabet etti.
SİRENLER ÇALDI
Lübnan’daki Hizbullah Hareketi İsrail saldırılarına yanıt vermeye devam ediyor. Hizbullah, başkent Tel Aviv’e dronlu saldırı düzenledi. Sirenlerin çaldığı kentte büyük panik yaşandı. Hizbullah dronlarından birinin Herzliya kentindeki binaya isabet ettiği öğrenildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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