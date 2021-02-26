Hocalı Katliamı nedir, ne zaman oldu? Hocalı Katliamı’nda neler yaşandı?

Hocalı Katliamı nedir, ne zaman oldu? Hocalı Katliamı’nda neler yaşandı?

Hocalı Katliamı’nın üzerinden tam 29 yıl geçti. Peki, anma gününün gelmesi ile birlikte gündemde yer alan Hocalı Katliamı nedir, ne zaman oldu? Hocalı Katliamı’nda neler yaşandı?

Hocalı Katliamı, 29. yıldönümünde de unutulmadı. Anma günü olması nedeniyle gündeme gelen Hocalı Katliamı'nın detayları araştırma konusu oldu.

Vatandaşlar, arama motorları üzerinden Hocalı Katliamı'na ilişkin detaylı bilgi almak için araştırmalar gerçekleştiriyor.

Peki, Hocalı Katliamı nedir, ne zaman oldu? Hocalı Katliamı’nda neler yaşandı? İşte, Hocalı Katliamı hakkında bilmeniz gerekenler..

HOCALI KATLİAMI NEDİR, NE ZAMAN OLDU?

Hocalı Katliamı, 29 yıl önce Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır.

HOCALI KATLİAMI'NDA NELER YAŞANDI?

Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunarak 1991 yılının sonlarına doğru ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için saldırıya geçti.

Saldırılar aylarca sürdü. Ermeniler, 25 Şubat 1992 gecesinde, Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı. Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katledip esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü kanıtlıyor.

Azerbaycan Başsavcılığın verilerine göre, daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.

Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı. Esir alınan kişilerin 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı. Azerbaycan devletinin bu işgal nedeniyle oluşan maddi zararı ise 170 milyon dolar oldu.

Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde hamile kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başlarının kesildiği görülmüştür.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu olayı Dağlık Karabağ Savaşı içerisinde yapılan en büyük katliam olarak nitelemiştir. Azerbaycan Parlamentosu 1994'te Hocalı'da yaşanan katliamı "soykırım" olarak ilan etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında, Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eşdeğer eylemler olarak görüldü.

Azerbaycan'a göre, Hocalı'da yaşananlar, 1949 Cenevre Sözleşmelerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi sözleşmelerin ihlali anlamına geliyor. Bu nedenle Hocalı'da yaşananları dünyaya duyurmaya devam eden Azerbaycan, uluslararası toplumdan suçluların cezalandırılmasını istiyor.