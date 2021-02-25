Hocalı nerede, hangi ülkede? Hocalı'nın haritadaki yeri..

Hocalı nerede, hangi ülkede? Hocalı'nın haritadaki yeri..

Hocalı Katliamı'nın 29.yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılırken, Hocalı nerede, hangi ülkede sorusu da gündemde yer alıyor. Peki Hocalı şehri nerede? İşte Hocalı'nın haritadaki yeri..

Hocalı Katliamı ile 29 yıl sonra bile acısı silinmeyen Azerbaycan'da, hayatını kaybedenler rahmetle anılıyor.

Vatandaşlar konuya dair bilgileri araştırırken Hocalı nerede, hangi ülkede? sorusu da merak edildi.

Hocalı'nın haritadaki konumu arama motorları üzerinden araştırılıyor.

Peki Hocalı nerede? İşte Hocalı şehrine dair detaylar..

HOCALI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Hocalı, Güney Kafkasya'da yıllarca toprak anlaşmazlığı bulunan Dağlık Karabağ bölgesinde bir şehirdir.

Hukukî olarak Azerbaycan'ın Hocalı Rayonu'nun idarî merkezi olan yerleşim, fiilen Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin kontrolü altında Askeran iline bağlıdır.

Nüfusu 2008 Azeri verilerine göre 5.900, 2005 Ermeni verilerine göre ise 908 kişidir.

Sovyetler Birliği'nde Hocalı, Dağlık Karabağ Özerk Oblastı'nın Askeran iline bağlı bir şehirdi ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içerisinde yer almaktaydı.

25 Şubat 1992'de Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Savunma Ordusu tarafından şehir ele geçirilmiş ve 25-26 Şubat'ta Hocalı Katliamı yaşanmıştır. Katliamda İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 1993 raporuna göre 161'i, 2004 raporuna göre ise 200'ü aşkın birey öldürülmüştür.

2001 yılında kasabanın adı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Savunma Ordusu generali Kristapor İvanyan'ın anısına İvanyan olarak değiştirilmiştir.

10 Kasım 2020’de Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sonucunda Ermenistan'ın yenilgisiyle Rus barış güçleri kontrolünde tekrar Azerbaycan hakimiyetine geçti.

HOCALI HARİTADAKİ YERİ