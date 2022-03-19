Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın ardından Türkiye küresel diplomasinin merkezi haline geldi. Ankara'nın son misafiri; Hollanda Başbakanı Mark Rutte.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın ardından dünyanın birçok ülkesinden liderlerle art arda görüşmeler gerçekleştirdi.

Barış için yürütülen üst düzey temaslar yoğun bir şekilde devam edecek.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'ye geliyor.

Rutte, salı günü Ankara'da olacağını açıkladı.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler uzun zamandır gergindi.

İki ülke arasında ilişkilerin bu ziyaretin ardından yeni bir döneme girmesi bekleniyor.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ziyaret öncesinde Türkiye'ye sıcak mesajlar verdi.

İşte Rutte'nin açıklamalarından satır başları;

"TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLERİ KENDİME GÖREV OLARAK GÖRÜYORUM"

"Türkiye ile yoğun görüşmeleri olan az sayıdaki AB ülkesinden biri de Almanya'dır. Dolayısıyla bunu Almanya'dan farklı bir boyutta değil de Avrupa'da tüm dosyaları düşünmeye çalışan bir oyuncu olarak her konuda anlaşmasak da Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum.

SALI GÜNÜ ANKARA'DA

Avrupa Birliği ve NATO dışında, bunlar sadece İsrail ve Hindistan başbakanları ile Türkiye’nin Cumhurbaşkanıdır. Ben de birkaç hafta önce bu bağlamda onunla konuştum ve yakında yanına gelmeye çalışacağımı söyledim.

Salı günü Ankara’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gideceğim."