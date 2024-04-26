Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek isteyecek NATO Genel Sekterliğine adaylığını koyan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek isteyecek. Ayrıca iki ismin görüşmesinde AB'ye üyelik süreci ve ticari ilişkiler de masada olacak.

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'ye geliyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi bugün İstanbul'da kabul edecek.

NATO Genel Sekreterliği'ne aday olan Rutte, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak adaylık için desteğini istemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek isteyecek

Rutte, İstanbul'da yapılacak görüşmede bu kez de yüz yüze destek talebinde bulunacak.

Görüşmede sadece NATO seçimi değil, Türkiye ve Hollanda ilişkileri de masada olacak.

Masada neler olacak?

İki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünde, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulacak.

Hollanda, 2005-2024 Ocak döneminde yaklaşık 29 milyar dolar ile Türkiye’deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı ülke konumunda.

12,5 milyar dolar olan ticaret hacmini ise kısa vadede 15, orta vadede 20 milyar dolara yükseltmek için atılacak adımlar görüşülecek.

AB'ye üyelik süreci ve gümrük birliğinin güncellenmesi de görüşülecek

Türkiye’nin AB'ye üyelik süreci, gümrük birliğinin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınmasına yönelik süreçlerde Hollanda’nın yapıcı rol üstlenmesi bekleniyor.

Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarının durumu da masada olacak.