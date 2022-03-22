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    Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'da

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yi resmi törenle karşıladı. İkili, Türkiye-Hollanda ilişkilerini ve Ukrayna'daki savaşı ele alacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 16:35
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    Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'da

    Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ankara'ya geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

    Erdoğan ve Rutte, törenin ardından ikili görüşmeye geçti.

    ERDOĞAN-RUTTE GÖRÜŞMESİ

    Görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına karşı ateşkes girişimlerinin de masada olması bekleniyor.

    Hollanda Başbakanı Rutte Ankara da #1

    Hollanda Başbakanı Rutte Ankara da #2


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