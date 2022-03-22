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Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yi resmi törenle karşıladı. İkili, Türkiye-Hollanda ilişkilerini ve Ukrayna'daki savaşı ele alacak.
- Haber Merkezi
- 22.03.2022 - 16:35
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Erdoğan ve Rutte, törenin ardından ikili görüşmeye geçti.
ERDOĞAN-RUTTE GÖRÜŞMESİ
Görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına karşı ateşkes girişimlerinin de masada olması bekleniyor.