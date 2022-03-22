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    Hollanda Başbakanı Rutte konuşmasına Türkçe 'Merhaba' diyerek başladı

    Hollanda Başbakanı Rutte konuşmasına Türkçe 'Merhaba' diyerek başladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Hollanda Başbakanı Rutte, Türkçe konuşarak başladığı konuşmasında Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.03.2022 - 19:54
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 19:56
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    Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Rutte, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

    İki liderin gündemi, Rusya-Ukrayna savaşıydı.

    Türkiye'nin taraflarla görüşmelerinin sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek çıkış yolunun diplomasi olduğunun altını çizdi.

    SÖZLERİNE TÜRKÇE 'MERHABA' DİYEREK BAŞLADI

    Erdoğan'dan sonra konuşan Hollanda Başbakanı Rutte, sözlerine Türkçe konuşarak başladı.

    "Vavv, Merhaba" diyen Rutte, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "TEKRAR TÜRKİYE'DE BULUNMAK BÜYÜK BİR ZEVK"

    "Öncelikle ev sahibine teşekkür etmek isterim, tekrar Türkiye'de bulunmak büyük bir zevk. Bizim çok uzun zamana dayanan 400 yılı aşkın bir geçmişi olan önemli bir ikili ilişkimiz var.

    Hollanda Başbakanı Rutte konuşmasına Türkçe 'Merhaba' diyerek başladı VİDEO

    Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde kilit bir rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum. İki ülkeye açık hattı olan nadir ülkelerden Türkiye’yi arabuluculukta desteklediğimizi söylemek isterim"

    Hollanda Başbakanı Rutte konuşmasına Türkçe Merhaba diyerek başladı #1

    Hollanda Başbakanı Rutte konuşmasına Türkçe Merhaba diyerek başladı #2


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