Hollanda Başbakanı: Türkiye ile iyi ilişkiler AB için önemli Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Türkiye ile iyi ilişkilerin Avrupa Birliği ve Hollanda için önemli olduğunu ifade etti.

AA & Ensonhaber

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, "Türkiye bölgede çok etkisi olan jeopolitik bir oyuncu ve daha fazlası, bir NATO müttefiki ve birçok farklı alanda ortaktır. Terörle mücadele, güvenlik, iklim, enerji, ekonomi ve göç gibi" paylaşımında bulundu.

Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye ile AB ve Hollanda arasında bağların güçlendirilebilmesi için görüşmeler yapılacağını belirten Rutte, "Türkiye ile iyi ilişkiler AB ve Hollanda için önemli" ifadesini kullandı.

Rutte, "İran'ın pervasız saldırısını da görüşeceğiz, İran'ın ve İran'a bağlı grupların İsrail'e karşı daha fazla düşmanca eylemden kaçınmasını sağlamak için ne gibi adımlar atabileceğimizi değerlendireceğiz. Orta Doğu'da güvenliğin sağlanması için gerilimin azaltılması şarttır" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın son haftalarda sürekli olarak füze ve dronlar ile Ukrayna'daki kentlere ve enerji sistemine saldırdığını kaydeden Rutte, "Bu nedenle Ukrayna'nın acilen daha fazla askeri desteğe, özellikle de hava savunmasına ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

"Yardım konusunda gereken her şeyi yapıyoruz"

Rutte, AB zirvesi öncesi basına yaptığı açıklamada ise Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Avrupa için büyük bir tehlike oluşacağına dikkati çekti.

NATO ülkelerinin kendi stoklarını daha fazla tüketmek isteyip istemedikleri konusunda bir ikilem içinde olduklarına vurgu yapan Rutte, "Yardım konusunda gereken her şeyi yapıyoruz ama elimizde çok az var. Acil bir durumda ülkeyi savunacak bir şeylerin de kalması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, "Eğer Kiev için daha fazla silah anlamına gelecekse, ülkeler gerekirse NATO standardının altına düşebilir" diye konuştu​​​​​​​.