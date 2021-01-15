Hollanda hükümeti istifa etti

Koalisyon hükümeti, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırı davrandığı gerekçesi ile görevi bıraktı.

Hollanda'da Mark Rutte hükümeti istifa kararı aldı.

Hollanda ulusal yayın kuruluşu NOS, Rutte ve bakanların istifa ettiğini duyurdu.

RUTTE YÖNETİMİNDEN TOPLU İSTİFA KARARI

Rutte hükümetinin, binlerce aileyi mali yıkıma sürükleyen çocuk bakımı yadımlarının kötü yönetiminden sorumlu tutan bir rapor üzerine toplu olarak görevden ayrıldığı belirtildi.

Lahey'de kabine toplantısı düzenleyen Başbakan Mark Rutte ve bakanların toplantısı, genel seçimden iki ay önce geldi.

ON BİNLERCE EURONUN GERİ ÖDEMESİ İSTENDİ

Hollanda vergi dairesi, 2013-2019 yılları arasında çocuk yardımı ödemelerini hileli olarak talep eden binlerce aileyi suçlamıştı.

Bu durum karşısında pek çok aileyi mali yıkıma ve bazı durumlarda boşanmaya sürükleyen on binlerce euroluk geri ödeme talep edildi.

PARLAMENTO: ADALETSİZLİK

Parlamento raporuna göre, suçlulara masum olduklarını kanıtlama şansı vermeden on binlerce euroyu geri istemek "eşi görülmemiş bir adaletsizlik" olarak nitelendirildi.

RUTTE: UTANÇ VERİCİ

2010 yılından beri Hollanda Başbakanlığı görevini yürüten Rutte, skandal olay için "utanç verici" ifadesini kullandı.

Rutte'nin dört partili koalisyonu üzerindeki istifa baskısı, muhalefetteki İşçi Partisi lideri Lodewijk Asscher'ın perşembe günü istifa etmesiyle arttı.

"AİLELER HAKSIZ YERE AVLANIYOR"

17 Mart'ta düzenlenecek parlamento seçimlerine katılmayacak olan Asscher, 2012'den 2017'ye kadar Sosyal İşler Bakanı olarak görev yaptı.

Asscher, "Vergi dairesinin binlerce aileyi haksız yere avladığını bilmiyordum." dedi.

Hollanda'da yaklaşık 10 bin aileye en az 30 bin euro tazminat ödeniyor.

"VERGİ DAİRESİ ÇOK GÜÇLÜ"

Aileler, bu hafta Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ve Ekonomi Bakanı Eric Wiebes de dahil olmak üzere beş siyasi isme kötü yönetimdeki rollerinden ötürü suç duyurusunda bulundu.

İki çocuk babası 46 yaşındaki Roger Derikx'ten, 60 bin euroyu geri ödemesi istendi.

DW'ye konuşan Derikx, "Boşanmamın sebeplerinden biri, bu muazzam gerginlikti. Vergi dairesi çok güçlü. Bir yargıca gitmeden seni kuruturlar." ifadesini kullandı.

"BUZDOLABIMI, ARABAMI ALDILAR"

Olayın tüm aileyi kaosa sürüklediğini belirten Derikx, "Evime geldiler ve buzdolabımı aldılar, arabamı aldılar, maaşımın yüzde 40'ını aldılar. Hükümet istifa etmeli." diye konuştu.

Skandala rağmen kamuoyu yoklamaları, Rutte hükümetinin halkın üçte ikisinin onayına sahip olduğunu gösteriyor.