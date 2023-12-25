Hollanda plakalı gurbetçi trafikte terör estirdi İstanbul'da Hollanda plakalı bir aracın sürücüsü trafikte adeta yapmadığını bırakmadı. Tartıştığı sürücünün otomobile saldıran şahıs aracın aynasını kırdı, küfür ve tehditler yağdırdı.

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ensonhaber.com

İstanbul'da görenlerin tepkisini çeken bir olay yaşandı.

Hollanda plakalı bir aracın sürücüsü, trafikte yol yüzünden tartıştığı başka bir sürücüye yapmadığını bırakmadı.

Hollanda plakalı şahıs, önce tartıştığı sürücünün aracının önünü trafikte kesti.

Aracın önünü kesti: Defalarca yumruk attı

Daha sonra otomobilinden inen şahıs, tartıştığı sürücünün aracına doğru sinirle yöneldi.

Gurbetçi sürücü, bu kez de tartıştığı sürücünün aracına defalarca yumruk attı.

Tartıştığı araca peş peşe yumruklar savuran sürücünün ayrıca küfür ve hakaretler ettiği de görüldü.

Sakinleştirilemedi: Aynayı kırdı

Olayı gören çevredeki vatandaşlar gurbetçi sürücüyü sakinleştirmek istese de çare olmadı.

İstanbul Havadis isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre sürücü, bu kez de aracın aynalarından birini kırdı.

Saldırıya uğrayan sürücü tarafından görüntülenen o anlar böyle kaydedildi.