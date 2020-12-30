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    Hollanda’da İslam karşıtı Pegida hareketinden çirkin provokasyon

    İslam düşmanı Pegida hareketi, Hollanda’daki yaklaşık 100 camiye Kur’an-ı Kerim’in ayaklar altına alındığını gösteren provakatif amaçlı yılbaşı tebrik kartı gönderdi.
    • DHA
    • 30.12.2020 - 08:33
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 09:25
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    Hollanda’da İslam karşıtı Pegida hareketinden çirkin provokasyon

    Medeniyetten dem vuran Avrupa’nın birçok ülkesinde şubesi bulunan İslam düşmanı olarak bilinen "Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" Pegida, Hollanda’da çirkin provokasyona imza attı.

    Her fırsatta İslam’a karşı nefret içeren eylemler gerçekleştiren hareket, yaklaşık 100 camiye Kur’an-ı Kerim’i ayaklar altına alındığını gösteren provakatif içerikli yılbaşı tebrik kartı gönderdi.

    KUR’AN-I KERİM’İ ÇİĞNEYEN KADIN AYAKKABISI

    Posta yoluyla gönderilen zarfın içerisinden, Kur’an-ı Kerim’i çiğneyen kadın ayakkabısı figürünün üzerinde “Yeni yılda bol şanslar” yazılı kartpostal çıktı.

    Birçok caminin yetkilisi olaya tepki göstererek, Pegida hareketini polise şikayet etti.

    Hollanda’da İslam karşıtı Pegida hareketinden çirkin provokasyon #1

    PEGIDA'NIN İLK PROVAKASYONU DEĞİL

    İslam düşmanı Pediga, 2018 yılında Hollanda’nın Rotterdam kentinde Ramazan ayında Diyanet vakfına ait Ulu Cami önünde domuz etiyle mangal yapmak için izin istemiş, yerel yetkililer gösterinin bir ‘hak’ olduğunu ama seçilen mekanın kutuplaşmaya sebebiyet vereceği endişesiyle izin vermemişti.

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