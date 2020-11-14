Dolar
7.6804
-0.1092%
Euro
9.0874
-0.1143%
Altın
1888.26
0.6728%
Borsa
1291.29
1.5364%
G. Altın
466.334
0.5257%
Bitcoin
124610.94
0.178%
EXEN Coin
12.28
-0.48%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C
    Hollanda'da okul müfredatına, Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita koyuldu

    Hollanda'da okul müfredatına, Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita koyuldu

    Hollanda'da bulunan bir okulun müfredatında Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita tespit edildi. Türk milletvekilinin tepkisi üzerine haritanın değiştirileceği açıklandı.
    • AA
    • 14.11.2020 - 07:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Hollanda'da Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, sosyal medya hesabından, Rotterdam'da bulunan STC meslek okulunun müfredatında kullanılan Türkiye'nin yarısını Kürdistan ve Ermenistan olarak gösteren haritanın bulunduğu sayfayı paylaştı.

    "RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ"

    Kuzu yaptığı paylaşımda tepkisini Hollandaca ve Türkçe şu şekilde dile getirdi:

    "Rüyanızda görürsünüz! Türk ve Türkiye düşmanlığı Hollanda okullarında bakın nasıl bir boyut aldı."

    Kuzu'nun tepkisi üzerine yazılı açıklama yapan okul, hatanın düzeltilmesi için söz konusu müfredatın kaldırıldığını ve Türkiye'yi parçalanmış gösteren haritanın değiştirileceğini belirtti.

    Hollanda da okul müfredatına, Türkiye yi parçalanmış gösteren harita koyuldu #1

    BİLEREK YAPILMADIĞINI SAVUNDULAR

    Açıklamada, müfredatı hazırlayan öğretmenin haritayı yeterince iyi değerlendirmediği ifade edilerek, bu durumun can sıkıcı olduğu fakat bilerek yapılmadığı savunuldu.

    Hollanda da okul müfredatına, Türkiye yi parçalanmış gösteren harita koyuldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir