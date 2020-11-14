Hollanda'da okul müfredatına, Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita koyuldu

Hollanda'da bulunan bir okulun müfredatında Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita tespit edildi. Türk milletvekilinin tepkisi üzerine haritanın değiştirileceği açıklandı.

Hollanda'da Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, sosyal medya hesabından, Rotterdam'da bulunan STC meslek okulunun müfredatında kullanılan Türkiye'nin yarısını Kürdistan ve Ermenistan olarak gösteren haritanın bulunduğu sayfayı paylaştı.

"RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ"

Kuzu yaptığı paylaşımda tepkisini Hollandaca ve Türkçe şu şekilde dile getirdi:

"Rüyanızda görürsünüz! Türk ve Türkiye düşmanlığı Hollanda okullarında bakın nasıl bir boyut aldı."

Kuzu'nun tepkisi üzerine yazılı açıklama yapan okul, hatanın düzeltilmesi için söz konusu müfredatın kaldırıldığını ve Türkiye'yi parçalanmış gösteren haritanın değiştirileceğini belirtti.

BİLEREK YAPILMADIĞINI SAVUNDULAR

Açıklamada, müfredatı hazırlayan öğretmenin haritayı yeterince iyi değerlendirmediği ifade edilerek, bu durumun can sıkıcı olduğu fakat bilerek yapılmadığı savunuldu.