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    Hollanda'daki kuş gribi hızla yayılıyor

    Hollanda'daki kuş gribi hızla yayılıyor

    Hollanda'da şu ana kadar hastalığa rastlanan kanatlı hayvan çiftliklerinde 500 binden fazla tavuğun itlaf edildiği açıklandı. Kuş gribinin insanlara bulaşma riski bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 08:20
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 09:00
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    Hollanda Tarım Bakanlığı, ülkede ekim ayı sonunda ortaya çıkan kuş gribinin, birçok bölgeye yayıldığını açıkladı.

    Bakanlığa göre, göçmen kuşlar vasıtasıyla Rusya'dan geldiği tahmin edilen kuş gribi, ilk olarak ekim ayı sonunda sulak alanlardaki kuğularda görüldü.

    Ülkenin kuzeyindeki bölgelerde 200 yabani kuş da tespit edilen hastalık, hızla tavuk çiftliklerine de yayılmaya başladı.

    YASAKLARA RAĞMEN HIZLA YAYILIYOR

    Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu'na (NVWA) göre hastalık,kümes hayvanlarının dışarı salınmasının yasaklanmasına rağmen, çitliklerde hızla yayılıyor.

    Hollanda daki kuş gribi hızla yayılıyor #1

    HAYVANLAR İTLAF EDİLİYOR

    Friesland, Utrecht, Groningen, Gelderland ve Güney Hollanda eyaletleri ile Kuzey Denizi'ndeki adalarda etkili olan kuş gribi nedeniyle geçen haftaya kadar tavuk çiftliklerindeki 300 binden fazla kanatlı itlaf edilmişti. Cumartesi günü ülkenin kuzeyindeki Witmarsum kasabasındaki bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlanan 90 bin pilicin itlaf edildiği açıklandı. Hollanda Tarım Bakanlığı, bu bölgedeki diğer 3 tavuk çiftliğinde de inceleme başlattı.

    Pazar günü de, Utrecht kenti yakınlarındaki Oudewater kasabasındaki bir çiftlikte, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 100 bin hayvanın tamamı itlaf edildi. Bu tesisin yer aldığı bölgede 10 kilometrelik yarıçap içinde 10 adet daha tavuk çiftliği bulunuyor.

    Hollanda daki kuş gribi hızla yayılıyor #2

    NAKLİYE YASAĞI İLAN EDİLDİ

    Hollanda Tarım Bakanlığı, bu çiftlikler için nakliye yasağı ilan etti. Kümes hayvanları, yumurta ve kanatlı gübresinin taşınması, ikinci bir emre kadar yasak olacak. Nakliye yasağı, kümes hayvanı barındıran çiftliklerdeki diğer hayvan ve hayvansal ürünleri de kapsıyor.

    BULAŞMA RİSKİ YÜKSEK

    Bakanlık, düşük de olsa, kuş gribine yol açan gribin insanlara bulaşma riski bulunduğunu açıkladı. Bu nedenle, hasta tavukları itlaf etmek zorunda olan kişiler için önleyici tedbirleri alınması gerektiği vurgulandı.

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