Hollanda'daki lösemi hastası Dilara tedavi için İstanbul’da

Hollanda'daki lösemi hastası Dilara tedavi için İstanbul’da

Ölüm kalım savaşı verirken hastane yönetiminin yaşam fişini çekmeye karar verdiği 24 yaşındaki Dilara Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Türkiye'ye getirildi.

Hollanda'da yaşayan ve lösemi hastası olan Dilara Şahin (24), hastanede uygulanan tedavisi sırasında komaya girdi.

Hollandalı doktorlar, Dilara Şahin'in ailesine artık yaplacak bir şey olmadığını belirterek genç kızın fişini çekeceklerini söyledi.

Yaşananlara isyan eden baba Oğuz Şahin, medya aracılığıyla yardım istedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIM ELİ UZATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ailenin feryadına kulak verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Dilara Şahin'in Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi.

TEDAVİSİNE TÜRKİYE'DE DEVAM EDİLECEK

Doç. Dr. Mustafa Sargın başkanlığında üç kişilik ekip, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla 30 Ocak günü Hollanda'ya doğru yola çıktı. 31 Ocak günü sabah saat 04.10 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirilen Dilara Şahin, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.