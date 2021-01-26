Hollanda'daki protestolarda 'boynuzlu şaman' ortaya çıktı

Koronavirüs kısıtlamalarını protesto edenlerin sokaklara döküldüğü ülkede, Amerika’daki Kongre baskının andıran görüntüler de ortaya çıktı.

Hollanda'da koronavirüs tedbirlerine karşı başlayan gösteriler devam ediyor…

Bazı bölgelerde gösteriler şiddet eylemlerine dönüşürken, polis ile göstericiler arasında şiddetli çatışmalar da yaşanıyor.

Den Bosch kentinde göstericilerin mağazaları yağmaladı, bir otomobili ters çevirdi. Protestoların devam ettiği Haarlem'de de göstericiler barikatlar oluşturdu.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre ise Eindhoven'de, Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Örgütü (Pegida) üyelerinin 'Kuran yakmayı planladığı' gösteri, belediye tarafından yasaklandı.

Hollanda'da çok sayıda dükkan yağmalandı VİDEO

TREN VE OTOBÜS SEFERLERİ DURDURULDU

'Hollanda Direniyor' adlı koronavirüs önlemleri karşıtı grup da Pegida'ya katılarak, sokağa çıkma yasağını protesto etmek için kent merkezinde toplandı.

Polisin tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandığı göstericiler, bir TOMA'nın lastiğini patlatarak polisle çatıştı.

Polisten kaçan göstericiler, merkez tren istasyonu civarındaki bisikletleri ve otomobilleri ateşe verdi.

Güvenlik kameralarını tahrip eden protestocular, kaldırım taşlarını sökerek polise attı. Polis atının, göstericilerin attığı havai fişekten ürkmesi nedeniyle, üstündeki memur yere düşerek yaralandı.

Olaylar gece yarısında kadar devam etti. Eindhoven Belediyesi acil durum ilan ederek tren ve otobüs seferlerini durdurdu.

“İÇ SAVAŞ YOLUNDAYIZ”

Eindhoven Belediye Başkanı John Joritsma, "Korkarım böyle devam ederse, bu yol iç savaşa gider" dedi.

Eindhoven sakinleri, olayların ardından taş yığınları ve yangın izleriyle dolu kent meydanını temizlemek için gönüllü oldu. Kent halkı, temizlik işçilerine yardım etti.

Amsterdam'da da, “Hollanda Direniyor” adlı grubun çağrısıyla başlayan izinsiz gösteriye müdahale sonrası 190 kişi gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Femke Halsema'nın konutu etrafında güvenlik çemberi oluşturuldu.

“BOYNUZLU ŞAMAN”

Bununla birlikte protestolarda, ABD'nin başkenti Washington DC'deki protestolarda boy gösteren 'boynuzlu şaman'dan bir tane daha ortaya çıktı.

Roermond kentinde göstericiler, bir alışveriş merkezini ateşe verdi. Olaylarda biri bıçakla olmak üzere çok sayıda polis yaralandı.

Protestocular ülkenin doğusundaki Enschede kentindeki bir hastaneye saldırdı. Hastanenin camlarını kıran göstericilere, özel kuvvet müdahale etti.

Birçok bölgede acil durum ilan edilerek sokağa çıkma yasağı uygulanırken, çevik kuvvet ve kraliyet özel birliklerinden yardım istendi.

Gösterilerde protestocular, polisin yanı sıra gazetecileri de hedef aldı. Çok sayıda gazeteci saldırıya uğradı ve işlerini yapmaları engellendi.