Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'ten Ümit Özdağ'a destek

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Daha sonra Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden soruşturma genişletilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen Özdağ'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

"ÖZDAĞ'I DESTEKLİYORUM"

Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Yaşananların ardından Hollanda'daki seçimlerde 'göçmen karşıtı' siyasetiyle zafer kazanan ve koltuk sayısını ikiye katlayan 'milliyetçi ve aşırı sağcı' olarak nitelendirilen Özgürlük Partisi'nin (PVV) Genel Başkanı Geert Wilders'ten bir hamle geldi.

Wilders, Özdağ'ın konuşmasını alıntılayarak "Özdağ'ı destekliyorum" dedi.