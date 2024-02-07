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Hollanda'da protestocu çiftçiler korku saçtı.
Çiftçiler, sıkı çevre yasaları, tarımsal desteğin kısıtlanması ve artan maliyetleri protesto etmeye devam ediyor.
Yolları kapatıp havai fişek patlattılar
Traktörlerle yollara çıkan çiftçiler otoyolları yanan molozlarla kapatarak havai fişekler patlattılar.
Otoyol alev alev yanarken diğer sürücüler panik dolu anlar yaşayarak şerit değiştirmekte zorlandı.
Trafik kazaları meydana geldi
Protestocuların o anları saniye saniye kameralara yansırken otoyolda trafik kazalarının meydana geldiği bildirildi.
Çiftçilerin protestolarına devam etmesi nedeniyle yollara güçlü bir kimyasal madde olan asbest atıldığı bildirildi.
Polis ekipleri iki protestocuyu kundakçılık ve cezai zarar vermekle suçladı.
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