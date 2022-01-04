Hollanda'nın yeni Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz oldu

Türkiye düşmanlığı ile Hollanda parlamentosunda boy gösteren Dilan Yeşilgöz, ülkede yeni kabinede görev alacak.

Hollanda'da 17 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından 271 gün süren pazarlıkların ardından kurulmasına karar verilen koalisyon hükümetinde yer alacak bakanlar kesinleşti.

Koalisyon hükümetinde 2 Türk kökenli kadın bakan da yer alacak.

Liberal sağ eğilimli Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) Milletvekili Dilan Yeşilgöz Zegerius, Hollanda'nın yeni Güvenlik ve Adalet Bakanı olacak.

Demokratlar 66 Partisi (D66) üyesi Günay Uslu ise, kültür ve medyadan sorumlu devlet bakanlığı görevini üstlenecek.

BABASI TERÖR MİLİTANI OLARAK KAÇTI

Hollanda'nın yeni Adalet Bakanı olacak olan Dilan Yeşilgöz ise, ülkede sıkı bir Türkiye düşmanı olarak tanınıyor.

Terör örgütü PKK ve eklentili sol terörist örgütlerin militanı olarak 1984’de Hollanda’ya kaçan Yücel Yeşilgöz’ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, babasının misyonunu sürdürüyor.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI

Daha önce yaptığı açıklamalarda Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savunan Yeşilgöz, 2018 yılında Hollanda'da, sözde Ermeni soykırımını tanıyan 5 Türk kökenli milletvekilinden de biriydi.

ASLEN TUNCELİLİ

Tuncelili ve 1977 doğumlu olan Dilan Yeşilgöz, 2014 yılında doktor Rene Zegerius ile evlendi.

Yeşilgöz; çok iyi seviyede Felemenkçe, İngilizce ve Kürtçe biliyor.