Hollywood yıldızı Margot Robbie, Barbie filmiyle milyonları kaptı! İşte detaylar... Avusturyalı oyuncunun, küresel çapta gişe rekorları kıran Barbie filminden kazancı konuşuluyor. İddiaya göre, Margot Robbie, filmden 50 milyon dolar ve ayrıca filmin gişe hasılatından bonus kazanacak.

ensonhaber.com

21 Temmuz 2023’te gösterime giren Barbie, ilk günden gişe rekorları kırdı.

Yılın en iyi açılış yapan filmi olarak bilinen Barbie, ilk haftasında 155 milyon dolar hasılat elde etti.

Barbie adlı bebeğin oyuncak dünyasından gerçek dünyaya taşınmasını anlatan film çeşitli eleştiriler de aldı.

Kimileri klişe, kimileri eğlenceli buldu

Bazı eleştirmenler, filmin eğlenceli ve hoş olduğunu söyledi, ancak diğerleri filmi klişe ve sıkıcı buldu.

Ayrıca Barbie, küresel çapta yeni bir akımı ortaya çıkardı.

Filmi izlemeye giden 7’den 70’e herkes Barbie konseptine bürünmeye başladı.

Aynı zamanda durumu fırsata çevirmek isteyenler de Barbie ürünleri satarak kazanç elde etti.

300 milyon doların üzerinde hasılat

Dünya çapında gişe rekorları kıran Barbie’nin 300 milyon dolar üzerine hasılat elde ettiği biliniyor.

Bir diğer merak konusu ise filmin başrolü Margot Robbie’nin ne kadar kazandığı.

50 milyon dolar kazanç

Sahnelerdeki ilgi çekici detaylarıyla konuşulan Avusturyalı oyuncunun kazancı tahmin ediliyor.

Öyle ki, Robbie’nin filmden 50 milyon dolar kazanması bekleniyor. Robbie ayrıca gişe hasılatından da bonus kazanacak.