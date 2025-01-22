Holokost'tan kurtuldu, İsrail'i protesto etti

AA & Ensonhaber

İngiltere’nin başkenti Londra’da 7 Ekim’den bu yana düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşlerine katılan Stephen Kapos, kızı Adrea ve torunu Isla Kapos, üzerlerinde “Gazze’de soykırımı durdurun” yazılı pankartlarla İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı seslerini yükseltiyor.

Holokost sırasında Macaristan’ın Budapeşte kentinde henüz 7 yaşında olan ve soykırımdan kurtulan Kapos, kızı ve torunuyla birlikte Filistin yürüyüşlerine katılmaya devam ederken, Gazze’deki ateşkese dair görüşlerini de paylaştı.

"ADALET YERİNE GELMELİ"

Stephen Kapos, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin Gazze’deki halk için bir nebze rahatlama getirdiğini ifade ederken, kalıcı bir ateşkesin olmamasından endişe duyduğunu vurguladı.

“Asıl ihtiyacımız olan şey, kalıcı bir ateşkes. Böylelikle herhangi bir anda bombalamaların yeniden başlaması gibi bir korku olmayacak.” diyen Kapos, Gazze’nin yıkılan bölgelerinin yeniden inşası için büyük bir çaba gerektiğini belirtti.

Sözlerine devam eden Kapos, şu ifadeleri kullandı:

Bir daha İsrail’in Gazze’ye girip yeniden bombalamasını görmek istemiyorum. Bunun önüne geçmek için kalıcı bir ateşkesin yanı sıra nehirden denize kadar demokratik bir çözümün sağlanması gerekiyor. Ancak bu yeterli değil. Bu suçların sorumluları, doğrudan faillerden başlayarak İsrail devleti, oradaki askerler ve hatta bu durumu destekleyen diğer ülkeler dahil, Lahey’de yargılanmalı.

"BARIŞ VE KALICI ATEŞKES İSTİYORUZ"

Stephen Kapos’un kızı Adrea Kapos da ateşkesin sağlanmasının olumlu bir adım olduğunu belirtti, ancak Gazze’nin ağır bombardıman altında maruz kaldığı yıkımın ardından halkın geleceğinin belirsizliğine dikkat çekti:

Şimdi ne olacak? İnsanlar geri dönebilecek mi? Ateşkesle birlikte Gazze halkı için nasıl bir gelecek mümkün olacak? Bunlar hâlâ yanıtlanmamış sorular.

Adrea Kapos, İsrail’in geçmişte ateşkesleri defalarca ihlal ettiğini hatırlatarak, geleceğe dair büyük umutlar taşımadığını ifade etti:

İsrail’in önceki davranışlarına bakarsak, ateşkese ne kadar bağlı kalacağını bilemiyoruz. Tek yapabileceğimiz umut etmek.

Son olarak Kapos Ailesi, Filistin halkının barış ve güven içinde yaşayabileceği bir geleceğin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı: