Hrant Dink davası, üye hakimin kalp ameliyatı nedeniyle ertelendi

76 sanığın yargılandığı Hrant Dink davasında bugün çıkması beklenen kararın açıklanmasının, üye hakimlerden birinin kalp ameliyatı olduğu gerekçesiyle ertelendiği belirtildi.

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 14 yıl önce gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu 13’ü firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, bir kısım sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

ÜYE HAKİMİN KALP AMELİYATI GEREKÇESİYLE ERTELENDİ

Mahkeme bir önceki celse karar vereceğini belirttiğini, ancak üye hakim Ferhat Şahin’in kalp ameliyatı geçirmesi ve sağlık raporu durumu nedeniyle bu celse kararın açıklanmayacağını açıkladı.





MARTTA TEKRAR MAHKEME OLACAK

Duruşma, bu nedenle sanıkların son sözlerinin alınması ve kararın açıklanması için 26 Mart 2021 gününe erteledi.

"HEPİMİZ ERMENİYİZ DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Duruşma öncesi Hrant’ın Arkadaşları İnisiyatifi, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. İnisiyatif adına konuşan Bülent Aydın, “Hrant Dink cinayeti davasının 2016’da başlayan, kamu görevlilerinin yargılandığı aşamasının 130’uncu ve bir önceki duruşmada heyet başkanının belirttiği üzere karar duruşması öncesindeyiz. Şu saatlerde, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 76 sanıklı davanın karar duruşması başlıyor.





Bu davanın ilk kararı değil bu. Hrant Dink cinayeti davası 2007’den bu yana yani 14 yıldır sürüyor. Hrant için, adalet için demeye devam edeceğiz. Bu cinayetten hemen sonra yüz binlerce kişiyle Hrant Dink’in arkasından yürürken söylediğimiz gibi bu cinayetin üstündeki karanlık perde kalkana, tüm ortakları gerçekten yargılanana ve hak ettikleri cezayı bulana kadar ‘Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz’ demeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.