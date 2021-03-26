Hrant Dink davasında karar

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 76 sanığın yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasına ilişkin kararını açıkladı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava bugün karara bağlandı.

14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek ve Veysal Şahin ile başka suçtan tutuklu sanıklar Hamza Celepoğlu, Mehmet Uçar, Ali Poyraz, Osman Gülbel, Yavuz Karakakaya ve Tamer Bülent Demirel bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

13 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Davada; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

ERCAN GÜN'E 10 YIL HAPİS

Tutuklu sanık Ercan Gün, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan, Abdullah Dinç'e 6 yıl 3 ay, Hasan Durmuşoğlu'na 12 yıl 6 ay ve ihmal suçundan 3 yıl 9 ay, Bekir Yokuş'a 10 yıl ve Önder Araz'a resmi belgeyi yok etme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ayrıca, Mehmet Ali Özkılıç'a silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay, suçluyu kayırmadan 1 yıl 18 ay, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcısı Osman Gülber'e kasten öldürmeyi ihmalden 16 yıl 8 ay, Yakup Kurtaran'a silahlı terör örgütüne üye olmaktan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

MUHARREM DEMİRKALE'YE İKİ KEZ MÜEBBET

Muharrem Demirkale, başkasını araç olarak kullanarak adam öldürme ve anayasayı ihlalden iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Ayan, Onur Karakaya ve Faruk Sarı'ya 12 yıl 6 ay, resmi belgede ihmalden 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

YILMAZER VE AKYÜREK'E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ali Fuat Yılmazer, ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl 6 ay, Ramazan Akyürek, adam öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet ve resmi belgede ihmalden 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

OKAN ŞİMŞEK İLE VEYSAL ŞAHİN'E 25 YIL HAPİS

Eski jandarma istihbaratçılar Okan şimşek ve Veysal Şahin'e adam öldürmeden 25 yıl, resmi belgede ihmalden 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

2 SANIK DOSYASI DÜŞTÜ

Tutuksuz yargılanan dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın dosyası ile Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un dosyasının, zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi kararlaştırıldı.

18 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme, Adem Sarıgöl, Adnan Acar, Atilla Güçlüoğlu, Muhammed Ay, Metehan Kadir Yıldırım, Niyazi Malkoç, Cevat Eser, Rahmi Özer, Mesut Kütükoğlu, Ecevit Demir, Emre Cingöz, Hacı Şefik Şimşek, Eyüp Temel, Ahmet Faruk Aydoğdu, Birol ustaoğlu, Mithat Özbek, Hamza Celeboğlu ve Hüseyin Yılmaz'ın beraatine karar verdi.

Engin Dinç hakkındaki suçlamalar düşürülürken, Ali Poyraz hakkında davanın reddine karar verildi.