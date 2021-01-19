Hrant Dink kimdir? Hrant Dink neden, ne zaman öldü? Hrant Dink'i kim öldürdü?

Hrant Dink kimdir? Hrant Dink neden, ne zaman öldü? Hrant Dink'i kim öldürdü?

Kendi kurduğu AGOS Gazetesi'nin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink, vefatının 14. yılında anılıyor. Peki Hrant Dink kimdir? Hrant Dink cinayeti nedir?

Hrant Dink, 14 sene önce bugün saat 15:00 sıralarında Şişli'deki Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan Agos çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.

Peki Hrant Dink kimdir? Hrant Dink neden öldürüldü, kim öldürdü?

İşte Hrant Dink suikastının detayları ve merak edilenler..

HRANT DİNK KİMDİR?

1954 yılında dünya gelen Hrant Dink, anne ve babasının 1961 yılında İstanbul'a taşınmalarının ardından boşanmaları nedeniyle iki kardeşi ile birlikte Gedikpaşa’daki Ermeni Yetimhanesi'ne yerleştirildi.

YETİMHANEDE BÜYÜDÜ

Hrant Dink bu sırada Türkiye'de gelişmekte olan sol siyasetten etkilendi ve Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist çizgisinde siyaset yapmaya başladı. O yıllarda, örgüt ile Ermeni cemaatinin ilişkilendirilmesini önlemek amacıyla ismini mahkeme kararı ile Fırat olarak değiştirdi.

Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde zooloji eğitimi aldı. Bir süre sonra yetimhanede birlikte büyüdükleri Rakel ile evlendi.

TUZLA ERMENİ ÇOCUK KAMPI

Kardeşleriyle birlikte açtığı yayınevi ve kırtasiye işlerini sürdürürken Hrant Dink, eşi Rakel’le kendileri gibi Anadolu’dan gelen kimsesiz ve yoksul çocukların yetiştiği Tuzla Ermeni Çocuk Kampı’nı yönetmeye başladı.

Açılışından 21 yıl sonra kampa devlet el koydu. Askerliğini Denizli Piyade Alayı'nda sekiz ay kısa dönem er olarak yaptı.

AGOS GAZETESİNİ KURDU

Bazı gazetelerde kitap eleştirileri ile yazı hayatına başladı. Basında çıkan yanlış haberlere gönderdiği düzeltmeler ile adı duyulmaya başladı.

İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne, “Ermeni toplumu çok kapalı yaşıyor, kendimizi iyi anlatırsak önyargılar kırılır” diyerek bu amaçla Türkçe ve Ermenice bir gazete çıkarmayı önerdi.

5 Nisan 1996 tarihinde ilk sayısı yayınlanan Agos gazetesinin kuruculuğunu, yayın yönetmenliğini ve başyazarlığını üstlendi. Agos dışında Zaman ve Birgün gazetelerinde yazdı.

Yazılarında Türkiye'deki her etnik topluluğun barış içinde yaşaması gerektiğinin altını çizen Dink, aynı zamanda Ermeni cemaatinin patrikhane dışında sivil bir merkezi olması gerektiğini de söylüyordu.

HRANT DİNK NEDEN ÖLDÜ?

19 Ocak 2007 tarihinde saat 15:00 sıralarında, genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti.

HRANT DİNK'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

19 Ocak 2007'de Agos Gazetesi'nin çıkışında, 14:54'te yakın mesafeden yapılan üç el silah atışıyla öldürülen Hrant Dink'in katil zanlısı olarak, 19 yaşındaki Ogün Samast adlı bir kişi, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin yayınlanmasından sonra, kendi babası tarafından polise ihbar edilerek, Samsun otogarında sivil giyimli jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

Dink, Türkiye'de 1909 yılından bu yana, suikast sonucu öldürülen 62. gazeteci oldu.