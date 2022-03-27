Hrant Dink suikastı zanlısı Kırgızistan'da yakalandı

Hrant Dink cinayeti davasının Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü Ahmet İskender, Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.

15 yıl önce İstanbul Şişli'de Ogün Samast tarafından silahla öldürülen Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink hakkındaki davada yeni bir gelişme yaşandı.

Firari sanıklardan Ahmet İskender'in Kırgızistan Bişkek'te saklandığı tespit edildi.

İskender; Emniyet Genel Müdürlüğü, Kırgızistan’da bulunan Türk Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliği koordinesinde, Kırgızistan Emniyet Birimlerince yakalandı.

TÜRKİYE'DE TUTUKLANDI

Şahıs, 26 Mart tarihinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı personeli tarafından Türkiye'ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) açıklamasında, "Ahmet İskender’in üzerinde kardeşi M.İ.’ye ait olan ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport da ele geçirilmiştir. Hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

SİLAHI SAKLADI, FAİLE PARA VERDİ

İskender'in; silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı belirlendi.