Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli adliyede

Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Şişli’de 13 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Hrant Dink Vakfı yöneticilerini elektronik posta göndererek ölümle tehdit eden şüpheli, dün Konya Selçuk’ta gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından ilk sorgusu yapılan şüpheli H.A.’nın, tehdit içerikli e-postayı kendisinin attığını kabul ederek, pişman olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, “İnternetten tanıştığım Azerbaycan uyruklu kız arkadaşımın Karabağ’da Ermenilerle alakalı anlattıklarından etkilenerek böyle bir şey yaptım. Bir de Ermeni Kilisesi’ni aradım ancak telefonuma bakan olmadı.” dediği öğrenildi.

İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Kasten yaralama, tehdit, hakaret suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlenen 25 yaşındaki şüpheli H.A.’nın sabah saatlerinde İstanbul’a getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında H.A'nın İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli H.A. Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

KORUMA VERİLECEK

Öte yandan İstanbul polisi, vakfın çevresine ve tehdit edilen vakıf yöneticisi Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve avukatına koruma verilmesi yönünde karar çıkartılmasını sağladı.