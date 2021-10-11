Hrant Dink’in ailesine 1 milyon 66 bin lira tazminat kararı

Hrant Dink’in ailesine 1 milyon 66 bin lira tazminat kararı

Danıştay, Hrant Dink'in öldürülmesinde yaşanan hizmet kusuru gerekçesiyle Dink'in ailesine verilen tazminat kararını onadı.

14 yıl önce Ogün Samast tarafından öldürülen Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ailesi tarafından, dönemin İçişleri Bakanlığı'nın hizmet kusuru olduğu gerekçesiyle tazminat davası açılmıştı.

Dink'in ailesinin açmış olduğu maddi ve manevi tazminat davası sonuçlandı.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, tazminat isteminin 466 bin 781 TL maddi, 600 bin TL manevi olmak üzere kabulüne, fazlaya ilişkin tazminat ve faiz isteminin reddine oy birliğiyle karar verdi

DANIŞTAY ONADI

İçişleri Bakanlığı, kararın iptali için başvurduğu Danıştay'dan da ret kararı aldı. Danıştay, 1 milyon 66 bin liralık tazminat kararını onadığını duyurdu.