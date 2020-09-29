Ermeni asıllı gazeteci Hrant Dink'in Dağlık Karabağ ile ilgili sözleri yaptığı konuşma Ermenistan'ın yıllardır haksızlık yaptığını ortaya serdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim devam ediyor.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırarak ateşkesi bozması sebebiyle birçok Azeri sivil hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan'ın bölgede hakimiyet kazanarak ilerlemesi devam ederken, Türkiye de kardeş ülkenin haklı mücadelesinde arkasında olduğunu belirtmişti.

Yıllar öncesinde Ermeni asıllı gazeteci olan Hrant Dink'in de Ermenistan'ın haksız olduğunu söylediği görüntüler Ermenistan'ın yıllardır süren provokasyonlarını ortaya koyuyor.

Hrant Dink'in Dağlık Karabağ ile ilgili sözleri VİDEO



"AVRUPALI NİYE BENİ ÖPÜYOR?"

2007 yılında bir suikast sonucu öldürülen Hrant Dink, katıldığı televizyon programlarında kendisi için "Avrupalı beni niye öpüyor?" diye sormuştu. Ardından şu cümleleri söylemişti: "Yok mu burada bir azınlık sorunu. Beni apar topar çıkardılar. Efendim Amerika'dan gelmişler, Avrupa'dan gelmişler, devletin erkânı önde oturuyor.

Çıktım bu aynı sorunu anlattım. Sonra gittim baktım, Avrupalılar geldi, beni öpüyorlar. Ya bu Avrupalılar beni niye öpüyor? 'Ben ülkemi Avrupalıya mı şikâyet ettim' diye kendi kendime böyle bir şey oldum."





"İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN ÇEKİLMESİ LAZIM"

Hrant Dink, Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ hakkında ise şunları söylemişti: "Başta şu Karabağ sorununun çözülmesi gerek. Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan, Rusya ve ABD neyse artık.

Bir araya gelip orada. Açıkça söylüyorum Ermenistan'ın işgal etmiş olduğu topraklardan çekilmesi lazım!"