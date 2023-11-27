Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında yeni karar... Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast hakkında yeni karar verildi. Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan açılan yeni dava dosyası, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasıyla birleştirildi.

İHA

Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

Samast, koşullu salıverilme şartlarını taşıdığı gerekçesiyle, şubat ayında geldiği Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden, iyi hali göz önünde bulundurularak şartlı şekilde tahliye oldu.

Samast'ın tahliyesinin ardından eleştiriler peş peşe gelirken, Adalet Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı, "Ogün Samast'ın 7456 sayılı kanundan istifade etmesi söz konusu değil. 5275 sayılı kanun hükümlerine göre cezası infaz edildi." açıklamasında bulundu.

6 Aralık'ta bir kez daha hakim karşısında

Bu detayların ardından Ogün Samast'la ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan açılan yeni dava dosyası, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasıyla birleştirildi. Samast’ın 6 Aralık’ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Yargılama açık yapılacak

Mahkeme, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Ogün Samast’ın 18 yaşından büyük olduğunu belirterek yargılamanın açık yapılacağı belirtilirken, Samast’ın daha önce yargılandığı dava dosyalarının da istenileceği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)