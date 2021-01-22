Euro
9.0473
0.8%
Dolar
7.4364
0.93%
Altın
440.19
-0.67%
Borsa
1.527
-1.61%
Bitcoin
241.150
-0.05%
EXEN Coin
17.45
-4.90%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    HSK, 9 hakimi meslekten ihraç etti, 4 hakim ve savcıyı uzaklaştırdı

    HSK Genel Kurulu FETÖ ile iltisak ve irtibatı saptanan 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına, 4 hakim ve savcının uzaklaştırılmasına karar verdi.
    • AA
    • 22.01.2021 - 15:46
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 16:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    HSK, 9 hakimi meslekten ihraç etti, 4 hakim ve savcıyı uzaklaştırdı

    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunda, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti saptanan hakim ve savcıların durumu görüşüldü.

    9 HAKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLDİ

    Genel Kurulda yapılan değerlendirmelerde, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak, 9 hakim ve savcının savunmalarının alınarak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri gereği meslekten çıkarılmasına karar verildi.

    MESLEKTEN UZAKLAŞTIRMA

    Haklarındaki delillere göre savunmaları istenen 4 hakim ve savcının ise 2802 sayılı yasa uyarınca haklarında kesin karar verilinceye kadar meslekten uzaklaştırılmaları kararlaştırıldı.

    YENİDEN İNCELEME TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

    Daha önceki Genel Kurulda, KHK hükümleri gereği meslekten çıkarılan hakim ve savcılarla ilgili yeniden inceleme talepleri sonuçlandırılmış, 22 hakim ve savcının talebi reddedilerek ihraç kararları kesinleştirilmişti.

    KARAR RESMİ GAZETE’DE

    Yeni ihraç edilen 9 kişi ve yeniden inceleme talebi reddedilen 22 hakim ve savcı ile ilgili karar, yasa gereği yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir