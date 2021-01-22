HSK, 9 hakimi meslekten ihraç etti, 4 hakim ve savcıyı uzaklaştırdı

HSK, 9 hakimi meslekten ihraç etti, 4 hakim ve savcıyı uzaklaştırdı

HSK Genel Kurulu FETÖ ile iltisak ve irtibatı saptanan 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına, 4 hakim ve savcının uzaklaştırılmasına karar verdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunda, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti saptanan hakim ve savcıların durumu görüşüldü.

9 HAKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLDİ

Genel Kurulda yapılan değerlendirmelerde, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak, 9 hakim ve savcının savunmalarının alınarak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri gereği meslekten çıkarılmasına karar verildi.

MESLEKTEN UZAKLAŞTIRMA

Haklarındaki delillere göre savunmaları istenen 4 hakim ve savcının ise 2802 sayılı yasa uyarınca haklarında kesin karar verilinceye kadar meslekten uzaklaştırılmaları kararlaştırıldı.

YENİDEN İNCELEME TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Daha önceki Genel Kurulda, KHK hükümleri gereği meslekten çıkarılan hakim ve savcılarla ilgili yeniden inceleme talepleri sonuçlandırılmış, 22 hakim ve savcının talebi reddedilerek ihraç kararları kesinleştirilmişti.

KARAR RESMİ GAZETE’DE

Yeni ihraç edilen 9 kişi ve yeniden inceleme talebi reddedilen 22 hakim ve savcı ile ilgili karar, yasa gereği yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildi.