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HSK, Danıştay'a 3 isim seçti
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay'a üye seçimi gerçekleştirdi.
- Haber Merkezi
- 22.01.2021 - 14:42
- Güncelleme : 22.01.2021 - 14:59
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), düzenlediği toplantıda Danıştay'da boş olan 3 üyelik pozisyonu için seçim yaptı.
Seçimler; Konya, Gaziantep ve Ankara'dan gerçekleştirildi.
DANIŞTAY'A 3 ÜYE SEÇİLDİ
Buna göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Başkanı Mustafa Nafiz Acar, Gaziantep BİM Başkanı Yüksel Navdar ve Ankara BİM Daire Başkanı Fatih Zencirci'yi Danıştay üyeliğine seçti.