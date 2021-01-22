HSK, Danıştay'a 3 isim seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay'a üye seçimi gerçekleştirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), düzenlediği toplantıda Danıştay'da boş olan 3 üyelik pozisyonu için seçim yaptı.

Seçimler; Konya, Gaziantep ve Ankara'dan gerçekleştirildi.

DANIŞTAY'A 3 ÜYE SEÇİLDİ

Buna göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Başkanı Mustafa Nafiz Acar, Gaziantep BİM Başkanı Yüksel Navdar ve Ankara BİM Daire Başkanı Fatih Zencirci'yi Danıştay üyeliğine seçti.