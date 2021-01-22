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    HSK, Danıştay'a 3 isim seçti

    Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay'a üye seçimi gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 14:59
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    HSK, Danıştay'a 3 isim seçti

    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), düzenlediği toplantıda Danıştay'da boş olan 3 üyelik pozisyonu için seçim yaptı.

    Seçimler; Konya, Gaziantep ve Ankara'dan gerçekleştirildi.

    DANIŞTAY'A 3 ÜYE SEÇİLDİ

    Buna göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Başkanı Mustafa Nafiz Acar, Gaziantep BİM Başkanı Yüksel Navdar ve Ankara BİM Daire Başkanı Fatih Zencirci'yi Danıştay üyeliğine seçti.

    HSK, Danıştay a 3 isim seçti #1

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