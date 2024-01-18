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HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu

HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Başsavcısı oldu.