HSK, mahkemeden Osman Kavala'nın tutuklama karar belgelerini istedi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, üç yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın, tutuklanması hakkındaki mahkeme kararlarını ilgili mahkemelerden talep etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından gönderilen yazıda, hakim ve savcıların görevde yükselme esasları hakkında verilen ilke kararına atıfta bulunuldu. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyumun görevde yükselirken belirleyici olduğu belirtilen yazıda Osman Kavala'nın 2017'de tutuklanması hakkındaki tüm belge ve kayıtların HSK genel sekreterliğine gönderilmesi istendi.

HSK: "TÜM DAVALAR HAKKINDA YÜRÜTÜLÜYOR"

Daha sonra HSK tarafından yapılan açıklamada, bu uygulamanın ilk defa Nisan ayında başlatıldığı, sadece Kavala davası değil, tüm davalar hakkında yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyanın gündemini meşgul eden evrak, tek bir olayla ve dosya ile sınırlı olmayıp, genel ve rutin bir terfi mutfak çalışmasının sonucudur" denildi.

Hakim ve Savcılar Kurulu, önceki gün Osman Kavala'nın yargılamasının yapılacağı mahkemeye "Acele" notuyla bir yazı gönderdi.

HAKKINDAKİ TÜM KARARLAR İSTENDİ

Yazıda, "Yargı bağımsızlığı ve Hakimlik teminatı ilkeleri temelinde; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesince yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, neden oldukları ihlalin niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile teminat altına alınan hakların korunması konusundaki gayretleri, göz önünde bulundurularak yükselmeye layık olup olmadıklarına karar verilir" denildi.

Bu kapsamda HSK, Osman Kavala'nın tutuklanmasına yönelik İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararı, bu tutuklama kararına yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki başvurusunun tutukluluk halinin devamına ilişkin tüm kararlar (Re'sen ya da talep üzerine değerlendirilen) iddianame ve duruşma zabıtlarının kendilerine gönderilmesini talep etti.

İHLAL KARARLARINA GEREÇKE OLAN TÜM KARARLAR İSTENDİ

AİHM tarafından verilen tüm kararların ilgili yargı yerlerinden istenildiğine ve ihlal kararlarına sebep olan tüm belgeler toplanıp terfi kararının nihai sonucunu verecek HSK İkinci Dairesinin gündeminde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "İhlale konu husus ceza davası olabileceği gibi, aile hukukuna ilişkin veya özellikle çokça rastlandığı üzere kadastro uyuşmazlıklarına, veya özel hukuk alanına ilişkin olabilmektedir. Sosyal medyanın gündemini meşgul eden evrak, tek bir olayla ve dosya ile sınırlı olmayıp, genel ve rutin bir terfi mutfak çalışmasının sonucudur ve bu niteliği gereği Yargı Reformu çalışmaları kapsamında 2019 yılında gerçekleşen ilke kararı hükümlerinin bir gereğidir" denildi.

OSMAN KAVALA DAVASI

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 01 Kasım 2017'de tutuklanan iş insanı Osman Kavala, 2 yıl 4 ay tutuklu olarak yargılandıktan sonra, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından18 Şubat tarihinde beraat etti ve tahliye edildi.

Tahliye işlemleri devam ederken, 2017'den beri devam eden 15 Temmuz darbeye teşebbüs soruşturması kapsamında cezaevine giden emniyet görevlilerince gözaltına alınan Kavala, “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak yeniden Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kavala'nın bu dava kapsamında yargılanmasına ise 18 Aralık'ta İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Aralık 2019'da Osman Kavala'nın siyasi nedenlerle tutuklandığına hükmederek ihlalin ortadan kalkması için derhal tahliye edilmesi çağrısı yapmıştı. AİHM, yetkili mahkemenin karara uymaması üzerine, Osman Kavala kararının uygulanması için denetim süreci başlatmıştı.