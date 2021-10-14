HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey'in istifa ettiği öğrenildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSYK) bir son dakika geişmesi yaşandı.

İki dönemden bu yana HSYK üyeliğini yürüten Hamit Kocabey, üyelik görevinden istifa etti.

Kocabey, görevine seçilmeden önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatlık görevini yürütüyordu.

KİMDİR?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 6 Mayıs 1961'de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek Lisans ve Doktorasını yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa ederek, Kocabey Hukuk Bürosunu kurarak serbest avukatlığı başladı.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu, Türk Enerji Sendikası, Türk Diyanet Vakıf Sendikası danışmanlığı ve avukatlığını yapmaktadır. Ayrıca bir çok kuruluşun danışmanlığını ve avukatlığını yapmaktadır. 2006 yılından bu yana MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yaptı.

2006-2009 yılları arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012 yılları arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı yaptı. Partimizin 4 Kasım 2012 tarihinde yapılan 10. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. İngilizce bilen Kocabey, evli ve 3 çocuk babasıdır.