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- HSK'dan Yargıtay'a 11 yeni üye
HSK'dan Yargıtay'a 11 yeni üye
HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.
- Haber Merkezi
- 27.11.2020 - 14:56
- Güncelleme : 27.11.2020 - 15:17
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'a 11 yeni üye ataması yaptı.
Üyeler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman bulunuyor.
İSTANBUL VE ANKARA CUMHURİYET BAŞSSAVCILARI DA SEÇİLDİ
Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları olan İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman, FETÖ davalarında önemli görevler üstlenmişlerdi.
İşte diğer isimler şu şekilde:
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan
Canel Rüzgar
Fuzuli Aydoğdu
Mustafa Beyhan
Ahmet Çiçekli
Kemal Güngör
Mustafa Ercan
Mustafa Doğan
Savaş Şahinsoy