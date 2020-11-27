Euro
9.3403
-0.51%
Dolar
7.8297
-0.53%
Altın
454.93
-0.68%
Borsa
1.344
0.11%
Bitcoin
133.756
-3.46%
EXEN Coin
9.58
-6.53%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C
    HSK'dan Yargıtay'a 11 yeni üye

    HSK'dan Yargıtay'a 11 yeni üye

    HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 14:56
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 15:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'a 11 yeni üye ataması yaptı.

    Üyeler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman bulunuyor.

    İSTANBUL VE ANKARA CUMHURİYET BAŞSSAVCILARI DA SEÇİLDİ

    Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları olan İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman, FETÖ davalarında önemli görevler üstlenmişlerdi.

    İşte diğer isimler şu şekilde:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan

    Canel Rüzgar

    Fuzuli Aydoğdu

    Mustafa Beyhan

    Ahmet Çiçekli

    Kemal Güngör

    Mustafa Ercan

    Mustafa Doğan

    Savaş Şahinsoy

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir