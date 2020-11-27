Haberler

Gündem Haberleri

HSK'dan Yargıtay'a 11 yeni üye

HSK'dan Yargıtay'a 11 yeni üye

HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.