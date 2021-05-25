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    HSK'dan yaz kararnamesi

    HSK'dan yaz kararnamesi

    Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK)yaz kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.05.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 18:12
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    Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, HSK 2021 Yaz Kararnamesi üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

    3 BİN 70 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

    Kararnamede, 2582'si adli, 488'i idari, 130'u ünvanlı olmak üzere 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti.

    26 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

    Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

    HSK BİRİNCİ DAİRESİNİN 25/05/2021 TARİHLİ VE 411 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ İÇİN TIKLAYIN
    HSK BİRİNCİ DAİRESİNİN 25/05/2021 TARİHLİ VE 411 SAYILI İDARİ YARGI KARARNAMESİ İÇİN TIKLAYIN

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