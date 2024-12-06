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Suriye'de iç savaş derinleşiyor.

Esad rejiminin askerleriyle savaşan silahlı muhalif gruplar, Şam'a doğru ilerlemeye devam ediyor.

Bölgede çatışma sesleri dinmek bilmezken, silahlı muhalif grubu Heyʼetu Tahriri'ş-Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, CNN'e röportaj verdi.

Röportajı "Colani" lakabı yerine , "Ahmed al-Sharaa " olan gerçek ismiyle gerçekleştiren muhalif lider, ilk kez resmi bir açıklamada kendi ismini kullandı.

"YENİ BİR HÜKÜMET KURACAĞIZ"

Muhalif grupların amacının hükümeti devirmek olduğunu belirten Colani, HTŞ'nin bu uğurda sadece bir araç olduğunu ve herhangi bir zamanda dağılabileceğini vurguladı.

Hedeflerinin Esad'ı devirmek olarak belirlendiğini söyleyen Colani, Suriye'deki gizli bir yerde, yeni bir hükümet kuracaklarını açıkladı.

"BU REJİM ÖLDÜ"

"Bizim hedefimiz, bu rejimi devirmektir. Bu hedefe ulaşmak için tüm mevcut araçları kullanma hakkına sahibiz," diyen Colani, "İranlılar rejimi canlandırmaya çalıştı, ancak bu Esad'a sadece zaman kazandırdı. Daha sonra Ruslar da onu ayakta tutmaya çalıştılar. Ama gerçeği söylemek gerekirse, bu rejim öldü." ifadelerini kullandı.

"BU REJİM DÜŞTÜĞÜNDE SORUN ÇÖZÜLECEK"

İç savaşa dahil olmaya çalışan dış güçlerin Suriye'den ayrılmaları gerektiğini dile getiren Colani, "Bu rejim düştüğünde Suriye'deki tüm sorunlar düzelecek. Böylece ülkede yabancı bir gücün varlığına gerek kalmayacak" dedi.

"SURİYE BİR YÖNETİCİNİN KEYFİ KARARLAR ALDIĞI YÖNETİMİ HAK ETMİYOR"

"Suriye, tek bir yöneticinin keyfi kararlar aldığı bir yönetimi haketmiyor" diyen Colani, yeni yönetimin Esad rejiminden çok farklı olacağına işaret etti.

Azınlıkların güvenliğine ilişkin endişelere cevap veren Colani, "Kaos dönemlerinde bazı kişiler tarafından onlara [azınlıklara] karşı bazı ihlaller oldu, ancak biz bu sorunları ele aldık. Hiç kimse başka bir grubu yok etme hakkına sahip değildir. Bu mezhepler bu bölgede yüzlerce yıldır bir arada var oldular ve hiç kimse onları ortadan kaldırma hakkına sahip değildir" dedi.

"GERÇEĞE UYUM SAĞLAMAK ÖNEMLİDİR"

Bölgedeki durumu iyice analiz ederek ilerlediklerini belirten Colani konuşmasını, "Bazen gerçeğe uyum sağlamak çok önemlidir çünkü belirli fikirlere ve prensiplere sıkı sıkıya bağlı kalmak, esneklikten yoksun olmak, toplumları etkili bir şekilde yönetmeyi ya da Suriye gibi karmaşık çatışmaları çözmeyi engeller." sözleriyle bitirdi.