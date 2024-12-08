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HTŞ lideri Muhammed el Colani, Emevi Camii'ni ziyaret etti

HTŞ lideri Muhammed el Colani, Emevi Camii'ni ziyaret etti Suriye'nin muhalif grubu Heyʼetu Tahriri'ş-Şam'ın lideri Ebu Muhammed el-Colani, Esad rejiminin tamamen çökmesinin ardından akşam namazını kılmak için Emevi Camii'nde rejim karşıtlarıyla bir araya geldi.