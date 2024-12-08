Suriye'de 13 yıldır süren iç savaş, Heyʼetu Tahriri'ş-Şam ve diğer rejim karşıtı grupların bir araya gelmesiyle başlatılan mücadele sonrası Esad'ın yenilgisiyle sonuçlandı.
1963'de iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı, muhaliflerin Şam'ı kontrol altına almalarının ardından çöktü.
Rejim'in düşüşü Suriye sokaklarında coşkuyla karşılanırken silahlı muhalifler, Şam'daki devlet televizyonu binasını bastı.
Kameraların karşısına geçen çok sayıda muhalif, "Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti" ifadelerini kullanarak Suriyelileri ülkelerine geri dönmeye çağırdı.
EMEVİ CAMİİ'NE AKIN ETTİLER
Muhaliflerin Esad rejimini devirmesiyle, Suriye'de bayram havası hakim oldu.
Sokaklarda sevinç gösterileri yapılırken Suriyeliler, başkentte Şam'da buluna Emevi Camii'nde toplandı.
Tarihi anların yaşandığı Emevi Camii'nde tekbir sesleri yükseldi.
COLANİ, EMEVİ CAMİİ'NDE AKŞAM NAMAZI KILACAK
Rejimin yıkılmasının ardından geçici hükümetin lideri olduğu duyurulan Heyʼetu Tahriri'ş-Şam'ın lideri Ebu Muhammed el-Colani, sürdürdükleri operasyonun ardından askerleriyle Şam'a geldi.
Burada rejim karşıtlarıyla buluşan Colani, kutlamalara destek vermesinin ardından Emevi Camii'ni ziyaret etti.
Colani'nin akşam namazını, kalabalık bir cemaat ile Emevi Camii'nde kılacağı bildirildi.
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