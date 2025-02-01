Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda da dolandırıcılara geçit vermiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan Hücre-7 operasyonunun detaylarını duyurdu.

İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 88 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu detaylar yer aldı:

61 KİŞİ TUTUKLANDI

OPERASYONUN DETAYLARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Bursa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan Organize Dolandırıcı Suç Örgütü üyesi şüphelilerin; Vatandaşımızı arayarak, kendilerini “uzlaştırmacı avukat, icra memuru” olarak tanıtıp, “Hakkınızda İcra Davası Var" diyerek, uzlaştırma ücreti adı altında para alarak dolandırıcılık yapmak ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.