Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda da dolandırıcılara geçit vermiyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan Hücre-7 operasyonunun detaylarını duyurdu.
İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 88 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu detaylar yer aldı:
61 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 88 şüpheli yakalandı. 61’i tutuklandı. 27’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
OPERASYONUN DETAYLARI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Bursa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan Organize Dolandırıcı Suç Örgütü üyesi şüphelilerin; Vatandaşımızı arayarak, kendilerini “uzlaştırmacı avukat, icra memuru” olarak tanıtıp, “Hakkınızda İcra Davası Var" diyerek, uzlaştırma ücreti adı altında para alarak dolandırıcılık yapmak ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonlar sonucu; Ruhsatsız tabancalar, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde, Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum
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