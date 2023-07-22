HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na saldırı: İl sekreteri hayatını kaybetti

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde HÜDA PAR İl Başkanlığı'na bıçaklı saldırı düzenlendi.

Saldırıda İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişkin yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganı yakaladı.

Hastaneye kaldırılan Adana İl Sekreteri Başkanı Sacit Pişkin hayatını kaybetti.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Adana İl Başkanımız Salih Demir hocamız ve İl Sekreterimiz Sacit Pişkin namaz kıldıkları sırada satırlı saldırıya uğradı. İl sekreteri Sacit kardeşimiz şehit olmuştur. İl Başkanımız ise yaralıdır. Bu işi yapan uyuşturucu baronlarından hesap soracak ve peşini bırakmayacağız. Münferit bir olay değildir. Saldırganlar iki kişi. HÜDA PAR'ı hedef gösteren sözde siyasetçi ve gazetecilerin de eli kanımıza bulaşmıştır. Adana'da kirli bir uyuşturucu trafiği vardır. Bu işi azmettirenlerin mutlaka ortaya çıkarılması gerekir.