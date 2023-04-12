HÜDA PAR, 'Seçim 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı HÜDA PAR'lı Mahmut Şahin, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, tarıma dayalı sanayinin teşvik edilmesi ve çiftçinin ürününe 'değerinde alım' garantisi verilmesi için partisinin Meclis'te olması gerektiğini belirtti.

AA

Seçime sayılı günler kala Cumhur İttifakı genişlemesini sürdürdü.

HÜDA PAR, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, HÜDA PAR Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin 'Seçim 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı.

Geçmişte yönetimlerin askeri darbelerle vesayet altına alındığını ifade eden Şahin, Türkiye'de 70 yıl boyunca parlamenter sistemin uygulandığını, parçalı koalisyonlar döneminde ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal çalkantılara sürüklendiğini söyledi.

"Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci kez destekleme kararı aldık"

Hazırladıkları vizyon belgesinde özgürlükler, insan hakları, Kürt sorunu ve demokratikleşmede yaşanan sıkıntıların ele alındığını kaydeden Şahin şöyle konuştu:

Gelecekte güven ikliminin inşası ile birlikte kardeşlik hukukunun tesisi için alternatif tek lider olmasından hareketle Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci kez destekleme kararı aldık. Sayın Erdoğan'ın ilk turda kazanması için seçim kampanyası boyunca gayret göstereceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile millet lehine önemli değişiklikler ve ilerlemelerin kaydedildiğini dile getiren Şahin, "Yetkisini milletten almayan azgın bir azınlığın tahakkümüne imkan sağlayan vesayet odakları geriletilmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sadece millet iradesi doğrultusunda ülke yönetmenin imkanı yakalanmıştır." diye konuştu.

"Siyaset toplumun huzurunu ve refahını temin etmek için yapılır"

Siyaset anlayışlarında sadece yanlışa muhalefet olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

Siyaset kaos çıkarmak, kargaşa üretmek, çatışma ve anlaşmazlıkları körüklemek ve sorunları içinden çıkılmaz hale getirmek için yapılmaz. Tam tersine siyaset, adalet temelinde bir düzen inşa etmek, toplumsal barışı tesis etmek, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek, var olan sorunlara kalıcı çözümler üretmek, yeni sorun alanlarının oluşmasını engellemek ve nihayetinde toplumun huzurunu ve refahını temin etmek için yapılır.

"HÜDA PAR Meclis'te olmalıdır"

Türkiye'nin, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken çok önemli ve kritik bir kavşağa girdiğini ifade eden Şahin, vizyon belgesine ilişkin şunları kaydetti: